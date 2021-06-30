Три из четырёх обладателей третьих мест в группах вышли в четвертьфинал Евро-2020

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30 Июня 2021, 12:20,
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Во вторник, 29 июня, завершились последние поединки 1/8 финала чемпионата Европы-2020. По их итогам с четвертьфинал соревнований вышли следующие команды: Швейцария, Испания, Бельгия, Италия, Дания, Чехия, Украина и Англия.
Стоит отметить, что в 1/4 финала пробились три сборные, занявшие третьи места на групповом этапе турнира. Это Чехия, Швейцария и Украина. Неудачно выступила лишь Португалия, которая потерпела поражение от Бельгии (0:1).
Матчи четвертьфинальной стадии Евро-2020 состоятся 2-3 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Сборная Чехии, Сборная Швейцарии
Щас Саламыч может сказать - вот видите, Дания обыграла Уэльс 4:0, а нас всего лишь 4:1. Это получается мы дрючим Уэльс 1:0, а это, извините, уже четверть-финал...