Три из четырёх обладателей третьих мест в группах вышли в четвертьфинал Евро-2020

Во вторник, 29 июня, завершились последние поединки 1/8 финала чемпионата Европы-2020. По их итогам с четвертьфинал соревнований вышли следующие команды: Швейцария, Испания, Бельгия, Италия, Дания, Чехия, Украина и Англия.

Стоит отметить, что в 1/4 финала пробились три сборные, занявшие третьи места на групповом этапе турнира. Это Чехия, Швейцария и Украина. Неудачно выступила лишь Португалия, которая потерпела поражение от Бельгии (0:1).

Матчи четвертьфинальной стадии Евро-2020 состоятся 2-3 июля.

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