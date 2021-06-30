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Партнёры РФС недовольны Черчесовым

30 Июня 2021, 12:09,

Партнеры РФС выразили свою позицию относительно главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как сообщает «Спорт-экспресс», они недовольны поведением наставника.

Партнерам не понравились слова Черчесова после разгромного поражения от Дании (1:4) в матче групповой стадии чемпионата Европы-2020. По их мнению, высказывания специалиста негативно сказываются на имидже РФС. Такая позиция может повлиять на будущее тренера в сборной. Судьбу специалиста обсудят на ближайшем исполкоме РФС.

На Евро-2020 сборная России выступила провально, финишировав на последнем месте в группе B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Станислав Черчесов
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Комментарии (8)
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0
Bathet30
30 Июня 2021, 12:47

Нужно ждать, что скажет главный сегодня. А то, что партнёры РФС недовольны, так это не в первый раз.

0
sierge
30 Июня 2021, 12:18

Специально отложили заседание на день после Путина. Вдруг глава государства выразит свое отношение?

0
Spirit
30 Июня 2021, 12:13

если уволят, то хуже точно не будет!

1
Шарипов Тахир
30 Июня 2021, 13:29

Будет, однозначно, ЛУЧШЕ-ПРЕЛУЧШЕ!

2
Дарт Уилфред
30 Июня 2021, 12:34

если уволят, то этот день можно объявить государственным праздником Днем Футбола

0
Шарипов Тахир
30 Июня 2021, 13:28

Отличное предложение! Супер! Поддерживаю!

1
superzina
30 Июня 2021, 12:53

Замена тренера в Сборной не играет никакой роли.
Главная проблема - это отсутствие Системы подготовки на дет.юн. уровне .
В первой европейской сотне футбольных Академий
от Дании с населением 6 млн №№ 33 , 49 , 85
от Бельгии с населением 11 млн №№ 39 , 71 , 72
от Хорватии с населением 4 млн №№ 4 , 6 , 22 , 61, 84
от Сербии с населением 7 млн №№ 2 , 9 , 19 , 24 , 30 , 97
от Нидерланды с 17 млн . №№ 1, 11 , 17 , 27 , 29 , 37 , 78 , 90
от России с населением 147 млн №№ 47 , 96
Мы проигрываем и по количеству и по качеству
И в этом главная проблема .

0
Дарт Уилфред
30 Июня 2021, 13:31

так нужно поменять на тренера, который об этом станет открыто и громко говорить, а не нести чушь

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