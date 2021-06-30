Партнёры РФС недовольны Черчесовым

Партнеры РФС выразили свою позицию относительно главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как сообщает «Спорт-экспресс», они недовольны поведением наставника.

Партнерам не понравились слова Черчесова после разгромного поражения от Дании (1:4) в матче групповой стадии чемпионата Европы-2020. По их мнению, высказывания специалиста негативно сказываются на имидже РФС. Такая позиция может повлиять на будущее тренера в сборной. Судьбу специалиста обсудят на ближайшем исполкоме РФС.

На Евро-2020 сборная России выступила провально, финишировав на последнем месте в группе B.