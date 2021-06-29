Конов: «Решения об отставке Черчесова нет, об увольнении тоже»

30 июня Технический комитет РФС заслушает отчет главного тренера сборной России Станислава Черчесова по выступлению команды на чемпионате Европы 2020 года. Этот орган РФС должен будет дать оценку игре сборной России. Решение по отставке тренера будет принимать глава футбольного союза Александр Дюков.

По данным журналиста Василия Конова, «на данный момент решения об отставке нет, об увольнении тоже, реальных кандидатов нет». Также никто не контактировал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который, как считается, мог бы заменить Черчесова на тренерском мостике сборной.

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