Вейналдум извинился перед фанатами сборной Голландии

Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме» по поводу неудачного выступления команды на Евро-2020.

Напомним, сборная Голландии проиграла Чехии в 1/8 финала с результатом 0:2 и вылетела.

«Извиняюсь перед всеми болельщиками за то, что мы не достигли своей цели и вылетели таким образом. Будет непросто вернуться туда, где мы хотим быть, но мы должны очень быстро переварить это, после чего вложить всю свою энергию в отбор на чемпионат мира. Вместе мы должны стать сильнее», - написал Вейналдум.

Также Джорджиньо Вейналдум поздравил сборную Чехии с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы.