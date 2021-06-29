​Де Бур объяснил свой уход с должности тренера сборной Голландии

После провала на чемпионате Европы 2020 года в виде вылета на стадии 1/8 финала Франк де Бур покинул должность главного тренера сборной Голландии. Решение о расставании было обоюдным. 51-летний специалист дал комментарий после отставки.

«В ожидании оценки своей работы я решил не продолжать работу со сборной. Цель не была достигнута, это понятно. Когда мне предложили возглавить сборную Голландии в 2020 году, я думал, что это большая честь и вызов, но также я знал о давлении, которое будет на меня оказываться. Сейчас это давление только усиливается, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей отбора на чемпионат мира», - приводятся слова де Бура на сайте Королевского футбольного союза Голландии.