​Де Бур больше не тренер сборной Голландии

Франк де Бур более не является главным тренером сборной Голландии. О расставании с 51-летним специалистом сообщается на официальном сайте местного Королевского футбольного союза.

Отмечается, что контракт с де Буром не будет продлён. Перед тренером стояла задача добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.

Напомним, сборная Голландии вылетела с Евро-2020 уже в 1/8 финала, проиграв Чехии со счётом 0:2.

В 15 матчах под руководством Франка де Бура сборная Голландии отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 3 поражениях.