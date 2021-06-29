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​Де Бур больше не тренер сборной Голландии

29 Июня 2021, 17:51,

Франк де Бур более не является главным тренером сборной Голландии. О расставании с 51-летним специалистом сообщается на официальном сайте местного Королевского футбольного союза.

Отмечается, что контракт с де Буром не будет продлён. Перед тренером стояла задача добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.

Напомним, сборная Голландии вылетела с Евро-2020 уже в 1/8 финала, проиграв Чехии со счётом 0:2.

В 15 матчах под руководством Франка де Бура сборная Голландии отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 3 поражениях.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур
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Комментарии (2)
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0
ингерман
29 Июня 2021, 18:51

ай слабак.. учись у стасика.. )))

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ARTUR
29 Июня 2021, 18:12

Ну вот как то конкретно , не выполнил задачу , досвидос ... хотя совсем не плохо команда смотрелась .

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