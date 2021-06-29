​Де Бур больше не тренер сборной Голландии

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29 Июня 2021, 17:51,
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Франк де Бур более не является главным тренером сборной Голландии. О расставании с 51-летним специалистом сообщается на официальном сайте местного Королевского футбольного союза.
Отмечается, что контракт с де Буром не будет продлён. Перед тренером стояла задача добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.
Напомним, сборная Голландии вылетела с Евро-2020 уже в 1/8 финала, проиграв Чехии со счётом 0:2.
В 15 матчах под руководством Франка де Бура сборная Голландии отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 3 поражениях.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур
ай слабак.. учись у стасика.. )))
Ну вот как то конкретно , не выполнил задачу , досвидос ... хотя совсем не плохо команда смотрелась .