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Сабитов: «Швейцарцы – как наши на чемпионате мира, а Мбаппе – как Смолов»

29 Июня 2021, 12:51,

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария (3:3, по пенальти 4:5).

- Дешам сделал классную замену в перерыве, убрав с поля защитника Лангле и поставив в атаку Комана. Игра французов преобразилось, Коман внёс оживление на фланге. Он прекрасно владеет дриблингом, и у него много получалось. Но если бы Родригес забил пенальти, то всё наверняка было бы заранее решено в пользу швейцарцев.

Когда французы сделали счёт 3:1, то казалось, что игра сделана уже ими. Мало кто верил в такой ситуации, что дальше пройдёт Швейцария. И Дешам, когда счёт стал уже 3:2, на мой взгляд, ошибся с заменой Гризманна. Антуан, если бы остался на поле, вполне мог бы сделать разницу в экстра-тайме.

Что касается замен Петковича, то они оправдали себя. Он убрал с поля в том числе классно игравших Цубера и Эмболо, но швейцарцам от этого хуже не стало. Мбабу – один из тех, кто вышел со скамейки, – сделал на Сеферовича такую же голевую передачу, как и Цубер в первом тайме, только с другого фланга. Потом появившийся на замену Гавранович сравнял счёт после прекрасного проникающего паса Джаки, и получившая психологическое преимущество сборная Швейцарии хорошо провела дополнительное время. Ну и Зоммер, конечно, красавчик.

То, что именно Мбаппе допустил роковую осечку в серии пенальти, – так бывает. Иногда суперзвёзды подводят подобным образом свою команду, нацию, тренера. Грубо говоря, встреча швейцарцев с французами оказалась похожа на матч наших с испанцами на чемпионате мира три года назад, когда фаворит тоже вылетел в серии пенальти. А Смолов в четвертьфинале с Хорватией не забил одиннадцатиметровый, как сейчас Мбаппе.

При этом понятно, что россиянам тогда было очень трудно пройти дальше в полуфинал, как и швейцарцам теперь будет чрезвычайно сложно обыграть испанцев. Это та ситуация, когда тебе вроде и хочется идти дальше, но твои резиновые подтяжки зацепились за забор и не пускают вперёд.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Франции, Фёдор Смолов, Килиан Мбаппе, Сборная Швейцарии, евро-2020, Равиль Сабитов
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Комментарии (6)
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0
crocodile
29 Июня 2021, 15:17

внезапно осознал

0
HG2017
29 Июня 2021, 14:42

Что касается мбаппе: мы же все видели как франция играла с финляндией, с украиной, с турцией, с казахстаном... и как провел сезон псж?!! Думаю, что если б не Бензин, французы бы 4 место вполне могли занять! Ну а что, с венграми ничья, с португалами ватокатка, у немцев хумельс забил в свои.. Короче, ждём ЗЗ!!

0
Diman777
29 Июня 2021, 13:51

Похоже Сабитов уже укололся вакциной)))

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0
Милка
29 Июня 2021, 13:38

Ну прям матч один в один. Может ему пересмотреть игру трехлетней давности нужно?

1
Spirit
29 Июня 2021, 13:05

Смолов сейчас попросит контракт как Мбаппе))

1
ингерман
29 Июня 2021, 13:02

Сабитов: «Швейцарцы – как наши на чемпионате мира, а Мбаппе – как Смолов»
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ай.. ты это товой.. чувак ты походу на опасную лунную дорожку встал.. сваливай побыстрее.. )))

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