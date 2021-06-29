Сабитов: «Швейцарцы – как наши на чемпионате мира, а Мбаппе – как Смолов»

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария (3:3, по пенальти 4:5).

- Дешам сделал классную замену в перерыве, убрав с поля защитника Лангле и поставив в атаку Комана. Игра французов преобразилось, Коман внёс оживление на фланге. Он прекрасно владеет дриблингом, и у него много получалось. Но если бы Родригес забил пенальти, то всё наверняка было бы заранее решено в пользу швейцарцев.

Когда французы сделали счёт 3:1, то казалось, что игра сделана уже ими. Мало кто верил в такой ситуации, что дальше пройдёт Швейцария. И Дешам, когда счёт стал уже 3:2, на мой взгляд, ошибся с заменой Гризманна. Антуан, если бы остался на поле, вполне мог бы сделать разницу в экстра-тайме.

Что касается замен Петковича, то они оправдали себя. Он убрал с поля в том числе классно игравших Цубера и Эмболо, но швейцарцам от этого хуже не стало. Мбабу – один из тех, кто вышел со скамейки, – сделал на Сеферовича такую же голевую передачу, как и Цубер в первом тайме, только с другого фланга. Потом появившийся на замену Гавранович сравнял счёт после прекрасного проникающего паса Джаки, и получившая психологическое преимущество сборная Швейцарии хорошо провела дополнительное время. Ну и Зоммер, конечно, красавчик.

То, что именно Мбаппе допустил роковую осечку в серии пенальти, – так бывает. Иногда суперзвёзды подводят подобным образом свою команду, нацию, тренера. Грубо говоря, встреча швейцарцев с французами оказалась похожа на матч наших с испанцами на чемпионате мира три года назад, когда фаворит тоже вылетел в серии пенальти. А Смолов в четвертьфинале с Хорватией не забил одиннадцатиметровый, как сейчас Мбаппе.

При этом понятно, что россиянам тогда было очень трудно пройти дальше в полуфинал, как и швейцарцам теперь будет чрезвычайно сложно обыграть испанцев. Это та ситуация, когда тебе вроде и хочется идти дальше, но твои резиновые подтяжки зацепились за забор и не пускают вперёд.