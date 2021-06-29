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«Зенит» может уволить Семака и пригласить наставника четвертьфиналиста Евро-2020

29 Июня 2021, 12:39,

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Источник рапортует, что «сине-бело-голубые» вступили в переговоры с тренером и сделали ему предложение о сотрудничестве. Если Петкович ответил согласием, чемпион России досрочно расстанется с нынешним наставником команды Сергеем Семаком.

Стоит отметить, что действующий контракт Владимира со сборной Швейцарии рассчитан до середины 2022 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет против Испании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак, Владимир Петкович
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