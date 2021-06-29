Салихова назвала идеального тренера для сборной России

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29 Июня 2021, 11:25,
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова рассказала, кого считает идеальным тренером для национальной команды России.
«Доменико Тедеско - идеальный вариант для сборной», - гласит сообщение Заремы в «Телеграме».
Напомним, что под руководством Черчесова сборная России провалилась на чемпионате Европы - 2020. На групповой стадии национальная команда одержала одну победу и потерпела два поражения. Сборная заняла последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией.
Контракт Черчесова рассчитан до чемпионата мира-2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Доменико Тедеско, Зарема Салихова
ай поточняк.. шоу петипы мастгоуон.. чем хужее тем лючшее (как любил ховаривац вощдь).. ))).. )))