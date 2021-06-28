Миньоле покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Вратарь сборной Бельгии и «Брюгге» Симон Миньоле покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе сборной. В заявке его заменит вратарь «Блэкберна» Томас Камински. Напомним, что сам Миньоле не провёл ни одного матча на Евро-2020. Основным вратарем бельгийцев является Тибо Куртуа.

Вчера сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв, действующих чемпионов турнира, сборную Португалии со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Торган Азар.

В том матче травму получил ключевой игрок бельгийцев Кевин де Брёйне, однако сообщалось, что он может восстановиться к матчу с Италией.