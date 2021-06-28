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Миньоле покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

28 Июня 2021, 18:44,

Вратарь сборной Бельгии и «Брюгге» Симон Миньоле покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе сборной. В заявке его заменит вратарь «Блэкберна» Томас Камински. Напомним, что сам Миньоле не провёл ни одного матча на Евро-2020. Основным вратарем бельгийцев является Тибо Куртуа.

Вчера сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв, действующих чемпионов турнира, сборную Португалии со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Торган Азар.

В том матче травму получил ключевой игрок бельгийцев Кевин де Брёйне, однако сообщалось, что он может восстановиться к матчу с Италией. 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная Бельгии, Симон Миньоле
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