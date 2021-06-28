Сабитов: «Лукаку предстал Дзюбой и Усэйном Болтом в одном флаконе»

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия (1:0) и назвал фаворита четвертьфинала Бельгия – Италия.

- Мартинес поставил в центр обороны трёх опытных защитников, и бельгийцы спокойно играли на опыте. Но нельзя сказать, что они восхитили комбинационной игрой, хотя Эден Азар здорово обводил соперников на дриблинге и зарабатывал полезные штрафные. В концовке бельгийцев спас великий Куртуа. Если бы португальцы всё время играли так, как в последние пятнадцать минут, то именно они стали бы чемпионами Европы.

Надо отметить, что Палинья грамотно вывел из игры Де Брёйне, а Пепе в своём стиле был агрессивен и лез на всех, как питбуль. Бесстрашный Пепе ничем не удивил – он снова подтвердил, что является отважным бойцом. То есть португальцы действовали агрессивно.

Что бросилось в глаза, так это слишком простая игра сборной Бельгии в атаке. Команда искала длинными передачами Лукаку, который собирал на себя по нескольку соперников и бежал с ними полполя. Я ожидал от бельгийцев более интересных задумок, но Лукаку, если можно так выразиться, предстал Дзюбой и Усэйном Болтом в одном флаконе. Потому что Дзюба скидывает длинные передачи, а Лукаку после них пёр, как Усэйн Болт.

Итальянцы будут фаворитом четвертьфинала. Вряд ли они опять наступят на грабли недонастроя после матча с Австрией. У них есть преимущество над бельгийцами в плане лишнего дня отдыха и ротации, у них не такая возрастная команда. Последний матч в группе с Уэльсом показал, что у Манчини два равносильных состава, чего не скажешь о команде Мартинеса. Бельгия отнюдь не впечатлила в своём первом матче против сборной России в отсутствие Витселя, Эдена Азара и Де Брёйне. На мой взгляд, бельгийцам нечего ловить, если они сыграют с Италией, как с Россией. Но это футбол, где может быть что угодно.