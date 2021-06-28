ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Александр Тихонов: «После фиаско на Евро Черчесову нужно подать в отставку, это был бы мужской поступок»

28 Июня 2021, 12:51,

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на провальное выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он может сделать. После этого фиаско ему надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок», - приводит слова Тихонова издание Sport24.

Сборная России под руководством Черчесова провалилась на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в своей группе. Национальная команда одержала победу над Финляндией (1:0), а также проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

После вылета с Евро стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку. Тренер намерен отработать контракт, рассчитанный до ЧМ-2022.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Александр Тихонов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Герко Вячеслав
28 Июня 2021, 13:46

И на...ть на такие бабки?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России