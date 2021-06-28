Александр Тихонов: «После фиаско на Евро Черчесову нужно подать в отставку, это был бы мужской поступок»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на провальное выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он может сделать. После этого фиаско ему надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок», - приводит слова Тихонова издание Sport24.

Сборная России под руководством Черчесова провалилась на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в своей группе. Национальная команда одержала победу над Финляндией (1:0), а также проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

После вылета с Евро стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку. Тренер намерен отработать контракт, рассчитанный до ЧМ-2022.