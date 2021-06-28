Канчельскис: «Россия - худшая команда Евро, зато тренер - орденоносец»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Худшая команда Евро, зато тренер - орденоносец. Пусть руководители решают, как выходить из этой ситуации. В экстазе раздали всем званий и орденов, а теперь стыдно», - приводит слова Канчельскиса издание Sport24.

Напомним, что сборная России завершила свое участие в чемпионате Европы на групповой стадии. Подопечные Станислава Черчесова финишировали на последнем месте в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией.

Российская команда отпраздновала победу над финнами (1:0) и потерпела разгромные поражения от Дании (1:4) и Бельгии (0:3).

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