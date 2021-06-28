Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге

Матч в Санкт-Петербурге между сборными Бельгии и Финляндии запомнился не столько ожидаемой победой бельгийцев, сколько перформансом, который устроила простая российская девушка Мария Шумилина. Она выбежала на поле и добежала почти до его центра. Рассказываем и показываем главную скандалистку Евро-2020.

В отличие от парашютиста, который приземлился на поле в поддержку «Гринпис», у забега Шумилиной не было каких-то серьёзных целей. На её купальнике была изображена реклама весьма сомнительной криптовалюты. Собственно в этом и была вся цель забега.

Хотя нет, была ещё одна – привлечь внимание к собственной персоне. Мария Шумилина – 20-летняя студентка, о которой практически нет никакой информации. Зато теперь количество подписчиков в инстаграме у неё взлетело до 71 тысячи. Маша с удовольствием предлагает рекламу на своей страничке.

А посмотреть там и правда есть на что.

Добавим, что мы всячески осуждаем подобные забеги на поле. И, к слову, действиями Шумилиной заинтересовались сотрудники Центра Противодействия Экстремизма.