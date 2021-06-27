Боярский: «У игроков сборной шансов уехать из РПЛ просто нет»

Народный артист Михаил Боярский считает, что у футболистов сборной России нет шансов на переход в лучшие клубы Европы после неудачной игры на чемпионате Европы 2020 года.

«Ни один игрок сборной не достоин того, чтобы на него обратили внимание европейские скауты», - приводит слова Боярского Sport24. - Шансов уехать из РПЛ просто нет.

Артист также считает, что игроки современной сборной России стали бы для топ-клубов Европы «якорем», к тому же очень дорогостоящим. Помимо прочего вряд ли стоит ждать трансферов сборников в Европу и из-за репутации футболистов за рубежом.

Напомним, что россияне на Евро уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4).