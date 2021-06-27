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Защитник сборной Уэльса Гюнтер: «Несерьёзный формат Евро»

27 Июня 2021, 18:24,

Защитник сборной Уэльса Крис Гюнтер не оценил экспериментальный формат Евро-2020, который изначально должен был пройти в 12 странах.

- Каждая команда имеет болельщиков, которые всюду следуют за игроками. Все мы заслуживаем больше, чем этот несерьезный формат турнира. Но кто сказал, что жизнь справедливая? - вопрошает Гюнтер в соцсетях.

Футболист заявил, что его команда несправедливо была лишена зрительской поддержки во многом из-за коронавирусных ограничений. В итоге в трех поединках турнира из четырех болельщики поддерживали соперников валлийцев. В Баку была 30-тысячная поддержка сборной Турции, в Риме - 15-тысячная Италии, а в Амстердам в субботу пустили датчан в отличие от валлийцев.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Уэльса, Крис Гюнтер
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Комментарии (1)
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0
devito792@gmail.com
27 Июня 2021, 18:45
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