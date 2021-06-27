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​Широков оценил игру Дзюбы на Евро-2020

27 Июня 2021, 16:28,

Роман Широков в разговоре с журналистом Сереем Егоровым оценил выступление Артёма Дзюбы на чемпионате Европы. Слова Широкова были опубликованы на канале «Футбольный Биги» в «Телеграме».

«Как сыграл Дзюба? Вы ещё одного нападающего на этом чемпионате Европы знаете, который все мячи спиной к чужим воротам принял? Как мне кажется, он вратаря своими глазами видел за три матча только один раз – когда бил пенальти. Ну и как он сыграл?

Дзюба давно уже играет спиной к чужим воротам. Он уже давно не играет вперёд. Это его проблема в первую очередь, которая переносится на команду. Потому что команда хочет видеть форварда, который бежит, открывает свободные зоны, создаёт глубину… Хорошо, что он борется, делает скидки, но это дивидендов нам не приносит», - сказал Широков.   

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Роман Широков
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