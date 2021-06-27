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Чемпионат мира в Катаре выиграет только европейская сборная

27 Июня 2021, 12:26,

Лето-2021 предоставило интересный опыт. Параллельно проходят чемпионат Европы и Кубок Америки, что даёт возможность провести сравнение лучших сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о двух турнирах.

Чемпионат Европы и Кубок Америки должны были пройти прошлым летом, но коронавирус всё изменил. В итоге оба турнира проходят сейчас – всего за полтора года до старта чемпионата мира в Катаре, который запланирован на зиму 2022 года. Наблюдая за Евро и Копой, интересно прикинуть состояние сборных именно с перспективой на мундиаль. В этом смысле пока вывод можно сделать один – чемпионат мира выиграет европейская команда.

За всю историю чемпионатов мира трофей брали представители только этих двух континентов, и пока нет оснований считать, что в Катаре что-то изменится. Ни в Африке, ни в Азии, ни тем более в Океании не видно команды, которая могла бы соперничать. В зоне КОНКАКАФ серьёзного прогресса добилась сборная США. Однако расцвет этой команды с Пулишичем, Дестом, Маккенни и Рейной должен прийтись на домашний чемпионат мира-2026. Так что вряд ли стоит ждать, что в Катаре чемпионом станет представитель нового континента.

Если же сравнивать Евро и Копу, то круг потенциальных претендентов на победу можно сузить до представителей Старого Света. Традиционно футбол европейцев и южноамериканцев различался в том, что берётся за основу игры. В Старом Свете всегда большое значение придавалось тому, как выстроена команда, чтобы она работала как механизм. В Южной Америке всегда плясали от индивидуальности. Это не означает, что в Европе не было ставки на лидеров, а латиноамериканцы не обращают внимания на тактику. Просто приоритеты расставлялись по-разному.

Летом-2021 легко сравнить текущее состояние сборных. У лучших европейских коллективов есть и хорошая система, и яркие игроки. В Южной Америки не видно тактически обученных сборных и – что ещё хуже – почти исчезли индивидуальности. Лидерами команд на Копе являются те же самые футболисты, которые ими были на протяжении последних лет. В Аргентине есть Лео Месси, Серхио Агуэро и Анхель ди Мария, в Чили – Артуро Видаль и Эдуардо Варгас (и все страдают из-за отсутствия Алексиса Санчеса), в Уругвае – Эдинсон Кавани и Луис Суарес, в Колумбии – Хуан Куадрадо, Луис Муриэль и Дуван Сапата. Всем 30 лет и больше. Из игроков до 25 можно отметить только аргентинца Лаутаро Мартинеса.

С естественным старением лидеров и отсутствием замен лучшие южноамериканские команды потеряли и стройность игры. Чилийцы и уругвайцы действуют уже не так плотно, а колумбийцы не такие взрывные в своих атаках. Есть аргентинцы, где Лионель Скалони, кажется, выстроил некую систему, но сложно предположить, что её хватит для соперничества даже с англичанами, голландцами, португальцами, не говоря уже о лучших командах Европы.

Пожалуй, из всей Южной Америки единственным конкурентом для европейцев может стать сборная Бразилии. Однако на фоне европейцев у них невооружённым глазом видна очевидная проблема. У бразильцев хорошая опорная зона с Каземиро, Фабиньо и Фредом, но отсутствует футболист, который мог бы связывать защиту и атаку. Наследников Роналдиньо и Кака не видно, и сейчас не помешали бы даже Коутинью, Гансо или Диего, но и таких игроков у Тите нет. Организованная европейская команда с качественным подбором игроков тактически сможет довольно просто останавливать «селесао».

До чемпионата мира осталось слишком мало времени, и если чуда не случится, то южноамериканцы вновь останутся без трофея. Стоит напомнить, что в последний раз представители КОНМЕБОЛ побеждали на мундиале в 2002 году, когда Роналдо привёл к триумфу бразильцев. Видимо, период ожидания превысит двадцать лет.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
27 Июня 2021, 13:22

Ага ,вилами по воде писано )) За полтора года всё что угодно может случится .)

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