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​Бэйл всё-таки ответил на вопрос о своём будущем в сборной Уэльса

27 Июня 2021, 11:15,

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл ушёл с интервью, когда у него спросили, был ли матч против Дании (0:4) для него последним за национальную команду. Позже Бэйл всё-таки дал комментарий на этот счёт.

«Я хочу продолжать играть. Люди всё время задают глупые вопросы, но мне нравится играть за сборную Уэльса. Я буду играть за сборную до того дня, когда завершу с футболом», - сказал Бэйл S4C.

«Мы только начали отбор на чемпионат мира, и нам нужно использовать полученный опыт. У нас хороший стиль игры, и нам нужно поддерживать уверенность на высоком уровне. Думаю, мы сможем пробиться на следующий чемпионат мира», - добавил валлиец.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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