Тарасова: «Я бы на месте Черчесова сама ушла»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно будущего наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Я бы на его месте сама ушла. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего. Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», - передает слова Тарасовой ТАСС.

Сборная России завершила групповой раунд чемпионата Европы-2020 на последнем месте в своей группе. Подопечные Черчесова одержали победу над Финляндией (1:0) и потерпели крупные поражения от Дании (1:4) и Бельгии (0:3).

Действующее трудовое соглашение 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до конца 2022 года.

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