За что в России не любят Станислава Черчесова

Станислав Черчесов после провального выступления сборной России на чемпионате Европы стал объектом критики. Всё больше разговоров о возможной отставке тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило размыслить, за что в принципе в России Черчесова не слишком любят.

Станислав Черчесов за пять лет во главе сборной России прошёл разные стадии своего восприятия со стороны общественности. Когда его назначали, это было скорее удивление. Черчесов к тому моменту уехал из России на задворки европейского футбола (в Польшу), выиграл там трофеи, но вообще-то в нашей стране о нём скорее судили не по титулам, а по его пресс-конференциям, которые стали отдельным видом перфоманса. И вообще-то на фоне Курбана Бердыева он точно не выглядел фаворитом. Тем не менее, назначили Черчесова, но после провала Слуцкого на Евро, казалось, что хуже уже и быть не может. Следующие два года наставник работал под огнем безжалостной критики, а затем случился чемпионат мира. Стас стал «космосом» и обожаемым всеми. Однако это ярко проявило нарцистичность Черчесова. Знающие люди и раньше говорили, что экс-вратарем такое водилось, но после успеха на мундиале это приобрело поистине федеральный уровень. А теперь случился Евро. Волшебство исчезло, и Черчесов резко упал с недосягаемой высоты в пропасть.

Казалось бы, три года назад Черчесов подарил стране праздник, почему же сейчас его так многие хейтят? Ответ прост. На самом деле, кроме периода чемпионата мира и пары следующих месяцев едва ли Черчесов мог похвастаться народной любовью. И виноват в этом тренер только сам. Черчесов чересчур самовлюбленный нарцисс, что, конечно, играет против него. При этом его ролевая модель абсолютно понятна. Это такой типичный начальник-самодур, который считает, что он умнее всех. Его оплошности слишком заметны, но он продолжает с упорством их не исправлять. При этом высшее начальство его почему-то держит на серьёзной должности. Многие с таким сталкивались.

Почему-то многие такие начальники-самодуры очень любят говорить на каком-то своём языке. А ведь это настоящая фишка Черчесова. Сколько у него там запретных слов? И это прямо ролевой признак, когда нельзя сказать какое-то слово, потому что понимаешь, что последует вот эта странная реакция с от человека, возомнившего себя учителем русского языка, проверяющего стилистику сочинений. Причем смысла в этом нет никакого, это просто желание конкретного человека, обладающего определённостью властью. Пять лет все не называли матчи товарищескими, что давно является общепринятой нормой, просто потому что Черчесов их хотел именовать контрольными. Нельзя говорить «последний», а только «крайний»! А ещё добавим к этому странный юмор Черчесова, который, кажется, понимает только он.

И ладно бы это было забавной фигурой в словах, но ведь Черчесов с таким же упорством принимал многие другие непонятные и нелогичные решения. Мы никогда не забудем Нойштедтера и Габулова как символов стабильности сборной Черчесова. Ну, все всё видят, и только Черчесов продолжал упорствовать. Нойштедтер проиграл в «Динамо» конкуренцию Евгеньеву, но продолжал ездить в сборную, пока его партнёр выступал за молодёжку. Надо было упорно звать из второй бундеслиги Жирова, чтобы не включить его даже в расширенный список на Евро, а основным на турнире сделать Дивеева, который до этого толком не вызывался в национальную команду.

А ещё Черчесов, к сожалению, допускает откровенно хамское поведение. Все видели и слышали, как он общался с журналистами. Кто-то, конечно, радостно потирал руки, мол, как он их! Однако, правда, в том, что Черчесов часто по-хамски отвечал на вопросы, которые бы хотели задать самые обычные болельщики. В таких случаях это хамство уже воспринималось порой, будто тебя лично обдали грязью. Все помнят эпичное интервью Черчесова, когда он общался с Денисом Казанским. Ну, не было там даже и тени провокации, а наставник показал себя с очень неприятной стороны.

На самом деле, Черчесова едва ли когда-то любили в народе. Да и за что? Футбол футболом, но одними результатами не заслужить поддержку. Приятным в общении человеком Черчесова назвать точно нельзя. Скорее его многие терпели, ведь он давал результат. Ну, чем не отношение к начальнику? А что ещё делать – терпеть только. Однако никто такому человеку не подаст руку помощи, когда тот провалится. Едва ли сейчас хоть кто-то готов обоснованно отстаивать необходимость оставить Черчесова в сборной.

При этом важно подчеркнуть, что Черчесов далеко не самый плохой тренер. В течение своей карьеры он доказал, что умеет в той или иной степени давать результат определенного уровня. Уж особенно среди российских тренеров ему есть чем похвастаться. Далеко не любого поставят на управленческую позицию. Однако успехи Черчесова в реальности намного ниже, чем ему представляются в его личном мировоззрении, которое он транслирует окружающему миру. Вот поэтому его и не любят. Терпят или уже терпели, но не любят.

Андрей Центров