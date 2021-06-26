Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 млн подписчиков в «Инстаграме»

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в своем инстаграм-аккаунте.

«300 млн! Потрясающее число! Спасибо всем за поддержку, очень благодарен», - гласит сообщение 36-летнего футболиста в «Инстаграме».

В настоящий момент Роналду выступает за сборную Португалии на чемпионате Европы-2020. Команда вышла в 1/8 финала, где встретится с Бельгией. Поединок состоится в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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