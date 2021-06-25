​По стопам Блинда? Сможет ли Эриксен вернуться в футбол

Старт чемпионата Европы был омрачён эпизодом с Кристианом Эриксеном. Весь футбольный мир переживал за здоровье датского футболиста, перенесшего остановку сердца в игре против Финляндии. К счастью, самое страшное уже позади – Эриксен покинул больницу после проведения хирургического вмешательства. Но сможет ли датчанин вернуться в футбол? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться в этом вопросе.

Что случилось

Почти две недели назад в матче Дания – Финляндия Кристиан Эриксен вдруг упал на газон без какого-либо контакта. У футболиста остановилось сердце. Симон Кьяер сразу начал оказывать Эриксену первую помощь, медики тоже моментально среагировали, и футболиста быстро реанимировали с помощью дефибриллятора. Всё это сопровождались слезами других участников матча, второй половинки Эриксена и болельщиков. Атмосфера была жуткой, и волей-неволей в голову приходили самые страшные мысли. К счастью, Кристиан покидал стадион в сознании, что быстро было подтверждено фотографией.

Почему это случилось

Как только появились первые хорошие новости о том, что Кристиан Эриксен разговаривает, люди начали задаваться вопросом: «Как такое могло случиться?». Футболисты регулярно проходят тщательные осмотры с применением новейших технологий с задействованием лучших специалистов. Поверить в то, что на таком уровне кто-то что-то недосмотрел, было сложно. Тем более что в скором времени кардиолог, который в своё время работал с Эриксеном, заявил, что у игрока были идеальные анализы. Это подтвердил и врач «Интера».

Журналисты стали обращаться к специалистам из области медицины в надежде понять, как сердце профессионального 29-летнего спортсмена с идеальными анализами могло вдруг остановиться. В интервью кардиологов было много непонятных терминов, но оказалось, что сердце может остановиться даже у совершенно здорового человека без патологий. К тому же выявить какие-то скрытые проблемы с сердцем очень сложно, если они никак себя не проявляют. Если говорить о ситуации с Эриксеном, то официальную информацию о его диагнозе никто раскрывать не стал.

Что за прибор установили Эриксену

Кристиан Эриксен перенёс операцию – ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Этот прибор небольшого размера, который считывает сердечный ритм человека. Если прибор фиксирует нарушения ритма, то он наносит разряд, благодаря которому удаётся перезапустить сердце.

Играют ли с таким прибором в футбол

Если говорить в общем, то играть с таким прибором можно. В качестве примера на ум сразу приходит Дэйли Блинд, который в настоящий момент является одним из основных защитников сборной Голландии на чемпионате Европы. В конце 2019 года в матче Лиги чемпионов Блинд почувствовал себя плохо. В результате обследования у игрока выявили миокардит – воспаление сердечной мышцы. Блинду тоже вживили кардиовертер-дефибриллятор, и через время он продолжил карьеру. За это время лишь однажды впору было переживать за здоровье Блинда. Однажды у него сбилось дыхание из-за сбоя в работе прибора. К счастью, ничего серьёзного не случилось.

Продолжит ли карьеру Эриксен

Случаи Кристиана Эриксена и Дэйли Блинда в чём-то похожи, но в целом они разные. Блинду просто стало плохо, и врачи быстро выявили проблему в ходе обследования. Эриксен же пережил остановку сердца, и его диагноз объявлен не был. Некоторые кардиологи не исключают, что точную причину медики так и не выявили, и они поставили диагноз-исключение, не сумев найти объяснение ситуации. Поэтому говорить о том, что Эриксен по примеру Блинда тоже точно вернётся на футбольное поле, нельзя.

Говорят, что на восстановление Кристиану Эриксену понадобится около полугода. Дальше всё может зависеть от результатов анализов на фоне возвращения спортсмена к нагрузкам. Плюс не стоит забывать и о психологии. Возможно, Эриксен и сам предпочтёт больше не рисковать своим здоровьем и не волновать своих близких.

Если Кристиан Эриксен вернётся на футбольное поле, он не сможет продолжать играть за «Интер». В Италии протоколы не позволяют играть с кардиовертером-дефибриллятором на постоянной основе. А вот в Англии и Голландии с таким устройством играть можно. Возможно, Эриксену придётся вернуться в одну из этих стран. Какое бы решение ни принял Кристиан, главное одно – чтобы он был здоров.