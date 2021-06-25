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Ван Нистелрой: «Депай и Вейналдум показали, на что они способны, статистика не лжет»

25 Июня 2021, 23:15,

Помощник Франка де Бура и тренер сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой оценил вклад, сделанный нападающими на данный момент.

«Мемфис - тот, у которого, как я вижу, есть особая концентрация. У него есть убеждение, желание быть лучшим в команде, в которой он играет. Это то, что я считаю прекрасным. Мемфис и Джорджиньо Вейналдум показали, на что они способны, это очевидно, статистика не лжет. Это два очень решительных футболиста. Жалко, что Люку де Йонгу пришлось нас покинуть», - сказал ван Нистелрой на пресс-конференции.

Нидерланды в своей группе набрали максимум очков и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы. На этой стадии команде Депая предстоит встретиться с неуступчивой сборной Чехии.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Сборная Голландии, Мемфис Депай, Джорджиньо Вейналдум, Чемпионат Европы-2020, Руд Ван Нистелрой, Люк Де Йонг
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