Попов покинул расположение сборной Украины

Игрок сборной Украины Денис Попов так и не сыграет на чемпионате Европы. Покинуть лагерь сборной пришлось из-за травмы икроножной мышцы, которая беспокоила защитника на протяжении всего турнира. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола. Попов вернулся в расположение киевского «Динамо», где и будет проходить реабилитацию и готовиться к новому сезону.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро, несмотря на то, что заняла третье место в своей группе. Подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против сборной Швеции. Матч пройдет 29 июня в Глазго и начнется в 22:00.

Денис Попов в прошлом сезоне за «Динамо» провел 25 матчей и забил 3 гола. За сборную Украины защитник дебютировал 23 мая 2021 года в поединке против Бахрейна (1:1).