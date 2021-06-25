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Попов покинул расположение сборной Украины

25 Июня 2021, 22:38,

Игрок сборной Украины Денис Попов  так и не сыграет на чемпионате Европы. Покинуть лагерь сборной пришлось из-за травмы икроножной мышцы, которая беспокоила защитника на протяжении всего турнира. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола. Попов вернулся в расположение киевского «Динамо», где и будет проходить реабилитацию и готовиться к новому сезону.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро, несмотря на то, что заняла третье место в своей группе. Подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против сборной Швеции. Матч пройдет 29 июня в Глазго и начнется в 22:00.

Денис Попов в прошлом сезоне за «Динамо» провел 25 матчей и забил 3 гола. За сборную Украины защитник дебютировал 23 мая 2021 года в поединке против Бахрейна (1:1).

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Динамо Киев, Сборная Украины, Денис Попов, Чемпионат Европы-2020
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