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​Акинфеев объяснил, почему не вернулся в сборную России

25 Июня 2021, 18:34,

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы подписчиков «Коммент.Шоу». Видео было опубликовано на одноимённом канале в YouTube. Один из вопросов был посвящён возможности возвращения Акинфеева в сборную перед Евро-2020.

- Черчесов звонил и спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я честно сказал, что мой приоритет – семья, - сказал Акинфеев.

- То есть в том, что тебя нет в сборной, виновата твоя жена? – пошутил комментатор Роман Гутцайт.

- Мои дети, - пошутил в ответ Акинфеев.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев
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