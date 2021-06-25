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Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020

25 Июня 2021, 18:21,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Это произойдёт во время заседания технического комитета РФС во вторник, 29 июня.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе и не получив путёвку в плей-офф. В трёх матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4) команда Станислава Черчесова смогла раздобыть только три зачётных балла.

Отметим, что после неудачного выступления на турнире болельщики сборной России обрушились с критикой в адрес Станислава Черчесова.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (5)
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0
HG2017
25 Июня 2021, 18:42

Доклад будет как в Большой игре надеемся?!! )))

0
andi
25 Июня 2021, 18:36

Долой Черчесова!

0
Владимирович Дмитрий
25 Июня 2021, 18:32

а что докладывать то?))) всё все видели )))) совок с России никак выйти не может ))) забавно у Вас всё

0
HG2017
25 Июня 2021, 18:43

Как же выйдет то, о чем все мечтают?!!

0
andi
25 Июня 2021, 18:36

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