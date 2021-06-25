Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Это произойдёт во время заседания технического комитета РФС во вторник, 29 июня.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе и не получив путёвку в плей-офф. В трёх матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4) команда Станислава Черчесова смогла раздобыть только три зачётных балла.

Отметим, что после неудачного выступления на турнире болельщики сборной России обрушились с критикой в адрес Станислава Черчесова.