Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020

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25 Июня 2021, 18:21,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Это произойдёт во время заседания технического комитета РФС во вторник, 29 июня.
Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе и не получив путёвку в плей-офф. В трёх матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4) команда Станислава Черчесова смогла раздобыть только три зачётных балла.
Отметим, что после неудачного выступления на турнире болельщики сборной России обрушились с критикой в адрес Станислава Черчесова.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Доклад будет как в Большой игре надеемся?!! )))
Долой Черчесова!
а что докладывать то?))) всё все видели )))) совок с России никак выйти не может ))) забавно у Вас всё
Как же выйдет то, о чем все мечтают?!!
А у вас?