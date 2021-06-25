​Тренер сборной Венгрии привёл пример того, как Роналду может раздражать окружающих

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25 Июня 2021, 16:34,
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Рулевой сборной Венгрии Марко Росси высказался по поводу Криштиану Роналду, которого освистывал стадион в Будапеште во время недавнего матча команд на Евро-2020.
«Роналду – великий чемпион, но иногда он может раздражать. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто бы забил в финале чемпионата Европы. Люди замечают такие вещи», - приводит слова России Football Italia со ссылкой на интервью тренера для La Gazzetta dello Sport.
Напомним, сборная Португалии обыграла сборную Венгрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 3:0, забив все три гола в конце поединка.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Сборная Венгрии, Марко Росси