​Тренер сборной Венгрии привёл пример того, как Роналду может раздражать окружающих

Рулевой сборной Венгрии Марко Росси высказался по поводу Криштиану Роналду, которого освистывал стадион в Будапеште во время недавнего матча команд на Евро-2020.

«Роналду – великий чемпион, но иногда он может раздражать. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто бы забил в финале чемпионата Европы. Люди замечают такие вещи», - приводит слова России Football Italia со ссылкой на интервью тренера для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Португалии обыграла сборную Венгрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 3:0, забив все три гола в конце поединка.