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​Акинфеев высказался по поводу выступления сборной России на Евро-2020

25 Июня 2021, 15:29,

Завершивший международную карьеру после чемпионата мира 2018 года Игорь Акинфеев высказался по поводу выступления сборной России на Евро-2020.

Как известно, команда Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в своей группе и вылетела.

«Грустно, что на таких футбольных праздниках мы всё время оказываемся непонятно где», - высказался Акинфеев.

«Видимо, мы не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. Хочется прибавить, но пока что мы, к сожалению, стоим на одном уровне, на одном месте», - рассказал Акинфеев в программе «Коммент.Шоу», свежий выпуск которой появился в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Игорь Акинфеев
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