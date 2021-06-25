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25 Июня 2021, 15:29,
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Завершивший международную карьеру после чемпионата мира 2018 года Игорь Акинфеев высказался по поводу выступления сборной России на Евро-2020.
Как известно, команда Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в своей группе и вылетела.
«Грустно, что на таких футбольных праздниках мы всё время оказываемся непонятно где», - высказался Акинфеев.
«Видимо, мы не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. Хочется прибавить, но пока что мы, к сожалению, стоим на одном уровне, на одном месте», - рассказал Акинфеев в программе «Коммент.Шоу», свежий выпуск которой появился в YouTube.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Игорь Акинфеев