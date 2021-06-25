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Розетти: «Благодаря VAR мы получаем больше правильных решений»

25 Июня 2021, 15:28,

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти считает, что система видеоповторов значительно облегчила работу арбитров, повысила точность решений и сэкономила много игрового времени, сообщает издание El Mundo Deportivo

Розетти отметил, что система VAR изменила решение арбитров 12 раз, причем, для принятия решений в сомнительных ситуациях арбитрам теперь требуется менее 100 секунд, в то время как последняя Лига чемпионов сопровождалась задержками до 120 секунд. Также VAR исключил ошибки с офсайдами. 

По словам Розетти, эффективное игровое время благодаря использованию VAR выросло до 58 минут 51 секунды. Реже стали выдаваться и желтые карточки. 

«Благодаря VAR, мы получаем больше правильных решений», — подвел итог Розетти. 

Ранее Евро-Футбол.Ру писал о возможности участия в матчах мужских команд женщин-арбитров. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
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