Розетти: «Благодаря VAR мы получаем больше правильных решений»

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25 Июня 2021, 15:28,
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти считает, что система видеоповторов значительно облегчила работу арбитров, повысила точность решений и сэкономила много игрового времени, сообщает издание El Mundo Deportivo
Розетти отметил, что система VAR изменила решение арбитров 12 раз, причем, для принятия решений в сомнительных ситуациях арбитрам теперь требуется менее 100 секунд, в то время как последняя Лига чемпионов сопровождалась задержками до 120 секунд. Также VAR исключил ошибки с офсайдами.
По словам Розетти, эффективное игровое время благодаря использованию VAR выросло до 58 минут 51 секунды. Реже стали выдаваться и желтые карточки.
«Благодаря VAR, мы получаем больше правильных решений», — подвел итог Розетти.
Ранее Евро-Футбол.Ру писал о возможности участия в матчах мужских команд женщин-арбитров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев