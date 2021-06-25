Розетти: «Благодаря VAR мы получаем больше правильных решений»

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти считает, что система видеоповторов значительно облегчила работу арбитров, повысила точность решений и сэкономила много игрового времени, сообщает издание El Mundo Deportivo

Розетти отметил, что система VAR изменила решение арбитров 12 раз, причем, для принятия решений в сомнительных ситуациях арбитрам теперь требуется менее 100 секунд, в то время как последняя Лига чемпионов сопровождалась задержками до 120 секунд. Также VAR исключил ошибки с офсайдами.

По словам Розетти, эффективное игровое время благодаря использованию VAR выросло до 58 минут 51 секунды. Реже стали выдаваться и желтые карточки.

«Благодаря VAR, мы получаем больше правильных решений», — подвел итог Розетти.