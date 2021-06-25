УЕФА видит признаки дискриминации на матче Германия – Венгрия

В УЕФА назначили инспектора по этике и дисциплине, который будет разбираться с последствиями скандала на стадионе «Альянц-Арена», сообщает сайт организации.

Хотя в УЕФА не комментируют причины начала следствия, известно, что решение властей Мюнхена включить радужную подсветку на стадионе «Альянц-Арена» привело к отмене визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который собирался посетить встречу сборных Германии и Венгрии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Поступок венгерского премьера, в свою очередь, связан с политикой Венгрии по борьбе с пропагандой гомосексуализма.

Решение УЕФА о запрете инициативы Мюнхена вызвало стихийную акцию протеста; игроки и клубы стали использовать радужную символику, а некоторые клубы Бундеслиги намерены использовать радужную подсветку на своих стадионах.

Ранее болельщики сборной Венгрии позволили себе оскорбительное поведение в адрес нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема.