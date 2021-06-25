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Рэшфорд может перенести операцию после Евро-2020

25 Июня 2021, 13:18,

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести операцию после окончания чемпионата Европы-2020. Нападающего беспокоит повреждение мышцы левого бедра.

«Пока не могу сказать на 100% будет ли проведена операция. Приму решение в течение ближайших недель», - приводит слова футболиста Sky Sports.

Если Рэшфорд перенесет хирургическое вмешательство, то с большой долей вероятности пропустит старт нового сезона английской Премьер-лиги.

В первом матче нового сезона чемпионата Англии «красные дьяволы» встретятся с «Лидсом». Игра запланирована на 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маркус Рэшфорд
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