Рэшфорд может перенести операцию после Евро-2020

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести операцию после окончания чемпионата Европы-2020. Нападающего беспокоит повреждение мышцы левого бедра.

«Пока не могу сказать на 100% будет ли проведена операция. Приму решение в течение ближайших недель», - приводит слова футболиста Sky Sports.

Если Рэшфорд перенесет хирургическое вмешательство, то с большой долей вероятности пропустит старт нового сезона английской Премьер-лиги.

В первом матче нового сезона чемпионата Англии «красные дьяволы» встретятся с «Лидсом». Игра запланирована на 14 августа.