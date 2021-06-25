Рэшфорд может перенести операцию после Евро-2020

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25 Июня 2021, 13:18,
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Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести операцию после окончания чемпионата Европы-2020. Нападающего беспокоит повреждение мышцы левого бедра.
«Пока не могу сказать на 100% будет ли проведена операция. Приму решение в течение ближайших недель», - приводит слова футболиста Sky Sports.
Если Рэшфорд перенесет хирургическое вмешательство, то с большой долей вероятности пропустит старт нового сезона английской Премьер-лиги.
В первом матче нового сезона чемпионата Англии «красные дьяволы» встретятся с «Лидсом». Игра запланирована на 14 августа.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Маркус Рэшфорд