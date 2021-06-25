Колосков: «Правило выездного гола - чушь полнейшая»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола во всех соревнованиях под своей эгидой с сезона-2021/2022.

«Надуманная норма. С прошлого века вытащили и забыли про нее. Это правило - чушь полнейшая. Отмена абсолютно правильная», - передает слова Колоскова издание NEWS.ru.

Напомним, что в настоящий момент проходит чемпионат Европы-2020. Сборная России неудачно выступила на турнире, заняв последнее место в группе.

Матчи 1/8 финала Евро стартуют в субботу, 26 июня.

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