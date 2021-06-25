ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Василий Березуцкий: «На чемпионате Европы-2016 мы были ...»

25 Июня 2021, 10:27,

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий вспомнил о провальном выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«Мы выступили плохо, значит, в тот момент мы были *** [экскрементами]. Мы - *** [экскременты]. Некачественно сыграли, плохо прошли тот путь, мы играли *** [плохо]. Все просто и лаконично», - рассказал Березуцкий каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в Youtube.

Напомним, что на Евро-2016 сборная России финишировала на последнем месте в своей группе.

На проходящем сейчас чемпионате Европы национальная команда также провалилась, заняв последнюю строчку в квартете со сборными Финляндии, Дании и Бельгии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ЯРЫЙ БРЮС
25 Июня 2021, 13:01

что значит были ? есть и будете всегда

0
Манкунианец76
25 Июня 2021, 11:21

..стабильное .....(экскрименты)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020