Василий Березуцкий: «На чемпионате Европы-2016 мы были ...»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий вспомнил о провальном выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«Мы выступили плохо, значит, в тот момент мы были *** [экскрементами]. Мы - *** [экскременты]. Некачественно сыграли, плохо прошли тот путь, мы играли *** [плохо]. Все просто и лаконично», - рассказал Березуцкий каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в Youtube.

Напомним, что на Евро-2016 сборная России финишировала на последнем месте в своей группе.

На проходящем сейчас чемпионате Европы национальная команда также провалилась, заняв последнюю строчку в квартете со сборными Финляндии, Дании и Бельгии.

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