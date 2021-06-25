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Кузяев попал в топ-10 лучших дриблёров группового раунда Евро-2020

25 Июня 2021, 10:18,

Хавбек сборной России Далер Кузяев попал в топ-10 лучших дриблеров по итогам групповой стадии чемпионата Европы-2020. Об этом информирует Squawka.

Согласно сведениям источника, на счету российского полузащитника семь успешных финтов в поединках группового этапа континентального турнира. Кузяев разделил 8-10 места с Мемфисом Депаем и Пьером-Эмилем Хейбьергом.

Первое место в рейтинге занял хавбек сборной Голландии Френки де Йонг, в активе которого 13 успешных обводок.

Напомним, что сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы, финишировав на последнем месте в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Далер Кузяев
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