ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

«Ювентус» заинтересован в трансфере Шомуродова

25 Июня 2021, 09:36,

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов, известный в чемпионате России по выступлениям за «Ростов», может продолжить карьеру в более именитом итальянском клубе.

По сообщениям журналиста Николо Скиры в «Твиттере», заинтересованность в трансфере 25-летнего узбекского футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вступила в переговоры с генуэзцами, дабы узнать условия потенциальной сделки.

Шомуродов перебрался в Серию А осенью прошлого года. Игрок подписал контракт с «Дженоа» до лета 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Элдор провел 31 поединок, отметившись восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020