«Ювентус» заинтересован в трансфере Шомуродова

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов, известный в чемпионате России по выступлениям за «Ростов», может продолжить карьеру в более именитом итальянском клубе.

По сообщениям журналиста Николо Скиры в «Твиттере», заинтересованность в трансфере 25-летнего узбекского футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вступила в переговоры с генуэзцами, дабы узнать условия потенциальной сделки.

Шомуродов перебрался в Серию А осенью прошлого года. Игрок подписал контракт с «Дженоа» до лета 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Элдор провел 31 поединок, отметившись восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.