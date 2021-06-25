В Финляндии всплеск заражений коронавирусом после возвращения болельщиков из России

Финские болельщики, посетившие матчи чемпионата Европы по футболу в России, вызвали всплеск случаев заболевания коронавирусом в стране.

Как сообщает Yle, более 80 случаев заражения коронавирусом были обнаружены у болельщиков, которые вернулись из России. Отмечается, что во вторник, 22 июня, пограничные посты на границе между Россией и Финляндией были перегружены, что заставило пограничников пойти на крайние меры и пропустить в страну порядка 800 туристов, не тестируя их.

Напомним, что сборная Финляндии выступала в одной группе с Россией и заняла третье место, а наша команда расположилась на четвёртой строчке.