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В Финляндии всплеск заражений коронавирусом после возвращения болельщиков из России

25 Июня 2021, 00:15,

Финские болельщики, посетившие матчи чемпионата Европы по футболу в России, вызвали всплеск случаев заболевания коронавирусом в стране.

Как сообщает Yle, более 80 случаев заражения коронавирусом были обнаружены у болельщиков, которые вернулись из России. Отмечается, что во вторник, 22 июня, пограничные посты на границе между Россией и Финляндией были перегружены, что заставило пограничников пойти на крайние меры и пропустить в страну порядка 800 туристов, не тестируя их.

Напомним, что сборная Финляндии выступала в одной группе с Россией и заняла третье место, а наша команда расположилась на четвёртой строчке.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Финляндии
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