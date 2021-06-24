Гамула — о Черчесове: «Он не должен уходить»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула дал оценку последним матчам сборной России и высказался о главном тренере Станиславе Черчесове в комментариях «Футболу России».

Говоря о неудачном выступлении сборной, Гамула отметил, что у лидеров команды «не было свежести», но добавил, что «нельзя сейчас всех поливать грязью».

«Уже совсем скоро отборочные игры на чемпионат мира — не думаю, что сейчас есть смысл что-то менять, — сказал Гамула, о возможности отставки главного тренера российской сборной. — Потому что тренер знает ситуацию, всех футболистов перебрали. Мое личное мнение, что он не должен уходить».

О главном тренере сборной России ранее высказался министр спорта РФ, признав, что результат выступления национальной команды неудовлетворительный.