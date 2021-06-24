Спарв: «Мы должны были набрать хотя бы одно очко в матче со сборной России»

Полузащитник сборной Финляндии Тим Спарв доволен выступлениями на чемпионате Европы.

«Я очень горжусь и нашим выступлением на чемпионате Европы, и тем, как мы представили Финляндию на турнире. У нас были шансы выйти дальше, из-за этого становится ещё обиднее. Надеюсь, что наши игроки получат дополнительную мотивацию, которая сделает их сильнее в будущем. Именно они будут представлять нашу страну.

В игре с Россией у нас были шансы, мы должны были набрать хотя бы одно очко в этой игре. Осенью мы вернёмся ещё сильнее», - цитирует Спарва Yle.

Напомним, что сборная Финляндии заняла второе место в группе В.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».