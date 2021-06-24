Хендерсон - о матче с Германией: «Нас ждёт очень тяжелое испытание»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о предстоящем поединке со сборной Германии.

«Нас ждёт очень тяжелое испытание, — сказал Хендерсон BBC. — Нам необходимо сосредоточиться и ни о чем не жалеть».

Также Хендерсон обратил внимание на значение игры для болельщиков: «Это особенная игра и для игроков, и для болельщиков, из тех, ради которых и хочется участвовать в таких турнирах».

«Соперник качественно играет на всех участках поля, — отметил Хендерсон. — Нам нужно хорошо подготовиться и показать всё, на что мы способны».

Сборная Англии в четвертый раз встречается с немцами на этапе плей-офф крупного турнира, и до сих пор такие матчи оказывались неудачными для англичан.

Ранее главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн предположил, что борьба со сборной Англии будет идти на равных.