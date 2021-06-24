Тюрам получил повреждение на тренировке сборной Франции

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам получил повреждение на тренировке.

Как сообщил журналист Жульен Майнард в «Твиттере», досрочно покинул сегодняшнюю тренировку национальной команды. Отмечается, что у француза проблемы с приводящей мышцей правого бедра.

Ближайший матч сборная Франции проведёт в понедельник, 28 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Дидье Дешама сразятся с крепкой сборная Швейцарии.

23-летний Тюрам сыграл 40 игр за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха во всех турнирах прошлого сезона, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач, но на чемпионате Европы на поле он пока не появлялся.

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