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Тюрам получил повреждение на тренировке сборной Франции

24 Июня 2021, 20:12,

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам получил повреждение на тренировке.

Как сообщил журналист Жульен Майнард в «Твиттере», досрочно покинул сегодняшнюю тренировку национальной команды. Отмечается, что у француза проблемы с приводящей мышцей правого бедра.

Ближайший матч сборная Франции проведёт в понедельник, 28 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Дидье Дешама сразятся с крепкой сборная Швейцарии.

23-летний Тюрам сыграл 40 игр за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха во всех турнирах прошлого сезона, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач, но на чемпионате Европы на поле он пока не появлялся.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Франции, Маркус Тюрам
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