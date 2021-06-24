​Пеле поздравил Роналду с повторением мирового рекорда

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24 Июня 2021, 19:29,
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Король футбола Пеле поздравил Криштиану Роналду с повторением мирового рекорда по голам за сборную. Роналду забил за национальную команду Португалии 109 раз. Столько же за свою сборную забил иранец Али Даеи.
«Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя!» - написал Пеле в «Инстаграм» под публикацией Роналду.
Сборная Португалии заняла третье место в своей группе и пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы. На первом этапе плей-офф действующие чемпионы Европы с Криштиану Роналду в составе будут противостоять команде Бельгии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Пеле