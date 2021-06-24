​Министр спорта оценил выступление сборной России на Евро-2020

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова набрала три очка и заняла последнее место в группе В, пропустив вперёд не только Бельгию, но и Данию с Финляндией.

«Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный», - так оценил выступление российской сборной на континентальном футбольном форума Олег Матыцин во время пресс-конференции.

Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. На фоне провала на чемпионате Европы рулевой главной команды страны в очередной раз оказался под ударом критики.