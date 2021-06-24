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​Министр спорта оценил выступление сборной России на Евро-2020

24 Июня 2021, 16:40,

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова набрала три очка и заняла последнее место в группе В, пропустив вперёд не только Бельгию, но и Данию с Финляндией.

«Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный», - так оценил выступление российской сборной на континентальном футбольном форума Олег Матыцин во время пресс-конференции.

Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. На фоне провала на чемпионате Европы рулевой главной команды страны в очередной раз оказался под ударом критики.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Станислав Черчесов, Олег Матыцин
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Комментарии (1)
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redwhite1959
24 Июня 2021, 17:42

Для меня Черчесов ассоциируется с двумя "вещами" - 1) придумал товарищеские матчи называть контрольными, 2) за 5-8 место на ЧМ-2018 умудрился получить государственный орден. Вопрос - в мировой спортивной практике когда-либо были такие прецеденты?((

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