Непомнящий: Буду болеть за бельгийцев, потому что хочется, чтобы эта сборная чего-то добилась

Известный футбольный эксперт Валерий Непомнящий проанализировал расклады в парах в 1/8 чемпионата Европы.

- Определились все пары 1/8 финала Евро. Поделитесь ожиданиями от матчей. Первая пара Уэльс – Дания. Кто фаворит?

- Для меня теперь фаворит Дания. Все-таки это команда, которая имеет характер. У нее есть выверенная игра. А у Уэльса, кроме того, что она имеет пару звезд в составе и бойцовский характер, по игре не очень впечатает. Хотя сражается и бьется. А у датчан есть и то, и другое: и звезды, и характер, и кураж, который они приобрели в последнее время.

- Италия – Австрия. Кто здесь победит?

- Я отношусь к итальянцам с уважением, потому что они демонстрируют хороший футбол. С другой стороны говорят, все заканчивается, и даже серии. С трепетом жду, когда они, наконец, не выиграют. Но для меня итальянцы все равно фавориты пары.

- Нидерланды – Чехия?

- Здесь сложная ситуация. Получается так, что с одной стороны Нидерланды- фавориты. Но это такая команда, у которой все есть, кроме серьезных побед. Голландцы этим все время отличаются, еще с семидесятых годов, как я начал за них болеть, когда у них была суперкоманда, и они всех разрывали. Сейчас футболисты есть, командная игра есть, но характера не наблюдается. У чехов другое дело. У обеих сборных с атакой лучше, чем с обороной, но у чехов забивает один игрок, Шик. А у голландцев проблемы в обороне, но блестящая игра в атаке. Для меня фаворит здесь Голландия.

- Бельгия – Португалия, интересная пара. Какие тут расклады?

- У португальцев много хороших качеств, плюс есть Криштиану. У Бельгии нет такого лидера, как Роналду, но игроков суперкачества много. Но пока бельгийцы себя не проявили. Не было поводов, кроме сборной России. А теперь уже нужно бить от ножа. У кого сильнее характер? Мне кажется, у португальцев. Они оказывались уже в сложных условиях, когда выиграли прошлый чемпионат Европы даже без Криштиану. И сейчас они не очень внятно начинали. Но матч с французами показал, что можно расслабиться и готовиться к следующей встрече. Морально они сейчас сильнее, чем бельгийцы. Но по классу в общекомандной игре бельгийцы сильнее. А психологически я отдал бы предпочтение португальцам. Мои симпатии будут на стороне бельгийцев, потому что хочется, чтобы, в конце концов, команда чего-то добилась, и началась у них смена поколения.

- В паре Хорватия – Испания на чьей стороне ваши симпатии?

- У хорватов есть шансы против Испании. Чем-то они похожи друг на друга. На чемпионате мира хорваты прыгнули выше головы, а испанцы, как у нас принято говорить, сходили в туалет невовремя. Испанцы - фавориты, но пока им не наступят на горло. Да в последней игре они разорвали словаков 5:0, расчленили просто. Но у хорватов есть характер. Команда играет все лучше и лучше. Такая поступь очень важна в краткосрочных турнирах. У хорватов это проявляется. Они от игры к игре прибавляют. Испанцы начали ни шатко, ни валко. Это может сослужить им плохую службу. У испанцев уже нет характера, который у них был вначале нулевых, когда они рвали всех подряд. И потом хорваты никого не боятся, а испанцы могут дрогнуть. Я не вижу, что испанцы – фавориты.

- А в матче Франция – Швейцария фаворит очевиден?

- Да. Здесь он очевиден, как и в случае с австрийцами.

- А вот во встрече Англия – Германия нет.

- Англичане меня пока не вдохновили, потому что у них беда с завершениями. Это может стать для них проблемой. Что касается Германии, раньше о них говорили - железные машины. Все матчи должны были выигрывать немцы. Но сейчас они меня вдохновили, когда обыграли португальцев. Это серьезная команда, она является фаворитом, потому что англичан может подвести реализация моментов.

- Швеция – Украина?

- Шведы сильны тем, что они не упускают своего. Как собака породы боксер, которая хватает мертвой хваткой и держит. У Украины более романтичная игра. Но мы видели, что она была не на высоте. Но эта сборная играет в приятный футбол. А шведы и сами не играют, и никому не дают. Поэтому для меня фавориты именно они.

- Кого хотели бы видеть в финале?

- Так далеко я не смотрю. Для меня много команд, на которые было бы интересно посмотреть в финале: немцы, англичане, португальцы, французы… Нет такой сборной, которой бы принадлежало мое сердце. Пока мое сердце свободно.

Елена Григорьевская