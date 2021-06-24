​Дзюба – лучший игрок группового этапа Евро по верховым единоборствам

Артём Дзюба стал лучшим футболистом групповой стадии чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств. Об этом информируют гуру футбольной статистики из Opta. В матчах против Бельгии, Финляндии и Дании Дзюба выиграл 25 верховых дуэлей.

Отметим, что забить гол Дзюбе удалось лишь раз. Форвард реализовал пенальти в матче против Дании. Когда Станислава Черчесова в этом поединке проиграла со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе с тремя зачётными баллами. Российская национальная команда уступила датчанам и финнам по показателям в личных встречах.