Два игрока сборной России попали в топ-100 лучших футболистов группового раунда Евро-2020

|
24 Июня 2021, 11:46,
|
|
Представлены 100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2020 по версии портала WhoScored. Лидером рейтинга является плеймейкер сборной Бельгии Кевин де Брёйне. Вторую строчку занял нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а топ-3 замкнул голландский полузащитник Френки де Йонг.
Стоит отметить, что в сотню лучших вошли два футболиста национальной команды России. На 84 месте расположился нападающий Артём Дзюба, а полузащитник Далер Кузяев занял 91 строчку.
Напомним, что сборная России заняла последнее место в своей группе и завершила участие на чемпионате Европы-2020.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Далер Кузяев