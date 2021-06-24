Карасёв будет работать на матчах плей-офф Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв продолжит работать на матчах чемпионата Европы-2020, об этом информирует «Спорт-экспресс».

Источник отмечает, что действия судьи в играх групповой стадии соревнований получили хорошую оценку, поэтому можно ожидать его назначения на матчи плей-офф.

В качестве главного рефери Карасёв отработал на двух встречах. Он обслуживал игры Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). На матче Австрия - Северная Македония россиянин был в качестве резервного арбитра.