Карасёв будет работать на матчах плей-офф Евро-2020

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24 Июня 2021, 10:13,
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Российский арбитр Сергей Карасёв продолжит работать на матчах чемпионата Европы-2020, об этом информирует «Спорт-экспресс».
Источник отмечает, что действия судьи в играх групповой стадии соревнований получили хорошую оценку, поэтому можно ожидать его назначения на матчи плей-офф.
В качестве главного рефери Карасёв отработал на двух встречах. Он обслуживал игры Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). На матче Австрия - Северная Македония россиянин был в качестве резервного арбитра.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сергей Карасёв
Должен же быть в России хоть один хороший судья! Навряд ли станет топовым судьёй, но где-то до 1/4 финала, может, ещё будет эффективен.