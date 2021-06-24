Мистер Рекорд: Роналду продолжает штамповать уникальные достижения на Евро-2020

Португальский гений Криштиану Роналду уже на групповом этапе чемпионата Европы-2020 установил пять рекордов и сравнялся с одним, казалось бы, вечным достижением. В очередной раз восхищаемся и удивляемся невероятным Кришем.

Больше всего участий на чемпионатах Европы. Пять! Пять чемпионатов Европы для Криштиану Роналду! Выйдя на поле в первом матче против сборной Венгрии, Криш стал единственным, кто принимал участие сразу в пяти Евро.

Интересно, что семнадцать человек играли в финальной части Евро четыре раза, но чтобы пять раз – такого ещё не было.

Больше всего игр на Евро, включая отборочные. Если сложить все матчи финальных турниров и отборочных матчей, то и здесь Криштиану Роналду также отыграл больше всех. До первой игры с Венгрией лучшее достижение было у Джиджи Буффона – 58 матчей, теперь у Роналду их 59, а в игре против Бельгии будет 60!

Лучший бомбардир чемпионатов Европы. Долгие годы это достижение принадлежало Мишелю Платини с его 9 голами. У Роналду после поединка с Франции стало 14 голов! Интересно, что Платини забил все девять мячей на одном турнире. На этом Евро у португальца уже пять мячей.

Больше всего голов на чемпионатах мира и Европы. Если добавить к 14-ти голам на чемпионатах Европы ещё 7 голов на чемпионатах мира, то и тут Роналду будет лучшим. Предыдущее достижение в 19 мячей было у Мирослава Клозе (16 голов на ЧМ и 3 гола на ЧЕ).

Автор минимум трёх мячей в трёх разных турнирах. Ещё никто не забивал три и более мячей на трёх чемпионатах Европы. Криштиану удалось забить три и больше на Евро-2012, Евро-2016 и вот теперь на Евро-2020.

Рекорд по количеству голов за сборную. 109 голов забил иранец Али Даеи в матчах за национальную сборную. После дубля в ворота сборной Франции Криштиану Роналду также забил свой 108-й и 109-й мячи за португальскую сборную. Если он отличится в игре с Бельгией, то станет единоличным обладателем этого достижения.



