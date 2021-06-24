Эксперты назвали фаворитов плей-офф Евро-2020

|
24 Июня 2021, 01:00,
|
|
Эксперты букмекерских контор проанализировали шансы национальных команд выиграть чемпионат Европы. После завершения группового этапа турнира и определения сетки плей-офф были названы фавориты турнира. С вероятностью в 23% чемпионом Европы могут стать французы, на втором месте итальянцы (15%). Следом расположились Англия, Германия, Испания, Бельгия, Голландия, Португалия и другие.
|Сборная
|Шанс на победу
|Сборная
|Шанс на победу
|Франция
|23%
|Дания
|3%
|Италия
|15%
|Хорватия
|1,5%
|Англия
|11%
|Чехия
|1,2%
|Германия
|11%
|Швейцария
|1,2%
|Испания
|9%
|Уэльс
|1,2%
|Бельгия
|8,55%
|Швеция
|0,85%
|Голландия
|6%
|Австрия
|0,7%
|Португалия
|5,10%
|Украина
|0,7%
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко