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Эксперты назвали фаворитов плей-офф Евро-2020

24 Июня 2021, 01:00,

Эксперты букмекерских контор проанализировали шансы национальных команд выиграть чемпионат Европы. После завершения группового этапа турнира и определения сетки плей-офф были названы фавориты турнира. С вероятностью в 23% чемпионом Европы могут стать французы, на втором месте итальянцы (15%). Следом расположились Англия, Германия, Испания, Бельгия, Голландия, Португалия и другие.

 

Сборная Шанс на победу Сборная Шанс на победу
Франция 23% Дания 3%
Италия 15% Хорватия 1,5%
Англия 11% Чехия 1,2%
Германия 11% Швейцария 1,2%
Испания 9% Уэльс 1,2%
Бельгия 8,55% Швеция 0,85%
Голландия 6% Австрия 0,7%
Португалия 5,10% Украина 0,7%

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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