Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

23 Июня 2021, 23:59,

В ночь на четверг завершился групповой турнир чемпионата Европы 2020 года. Из 24 участников соревнований борьбу за победу продолжат лишь 16. К сожалению, сборная России отправилась домой вместе с командами Турции, Финляндии, Северной Македонии, Шотландии, Словакии, Польши и Венгрии.

В 1/8 финала сыграют следующие пары команд:

1. Уэльс – Дания. 26 июня, 19:00;

2. Италия – Австрия. 26 июня, 22:00;

3. Голландия – Чехия. 27 июня, 19:00;

4. Бельгия – Португалия. 27 июня, 22:00;

5. Хорватия – Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;

6. Франция – Швейцария. 28 июня, 22:00;

7. Англия – Германия. 29 июня, 19:00;

8. Швеция – Украина. 29 июня, 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
24 Июня 2021, 00:08

Много будет непредсказуемых результатов!

0
375297059505
24 Июня 2021, 00:08

1/4: Уэльс, Италия, Голландия, Бельгия, Испания, Франция, Германия и... может быть Украина)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020