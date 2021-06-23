Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

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23 Июня 2021, 23:59,
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В ночь на четверг завершился групповой турнир чемпионата Европы 2020 года. Из 24 участников соревнований борьбу за победу продолжат лишь 16. К сожалению, сборная России отправилась домой вместе с командами Турции, Финляндии, Северной Македонии, Шотландии, Словакии, Польши и Венгрии.
В 1/8 финала сыграют следующие пары команд:
1. Уэльс – Дания. 26 июня, 19:00;
2. Италия – Австрия. 26 июня, 22:00;
3. Голландия – Чехия. 27 июня, 19:00;
4. Бельгия – Португалия. 27 июня, 22:00;
5. Хорватия – Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;
6. Франция – Швейцария. 28 июня, 22:00;
7. Англия – Германия. 29 июня, 19:00;
8. Швеция – Украина. 29 июня, 22:00.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Много будет непредсказуемых результатов!
1/4: Уэльс, Италия, Голландия, Бельгия, Испания, Франция, Германия и... может быть Украина)